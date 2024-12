"La gara con l'Inter è un esame che ti costringe a fare qualcosa che va oltre, incontriamo la migliore squadra del campionato. Per rosa, qualità di gioco e letture è una formazione davvero molto forte. Abbiamo bisogno di una partita gagliarda, serviranno lucidità e attenzione, poi dovremo cercare di non smettere mai di provare a giocare. Dovremo capire i momenti in cui essere più pratici e quelli in cui dovremo gestire meglio la palla". Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha inquadrato così la sfida ai campioni d'Italia, durante la conferenza stampa della vigilia.

Il punto sugli infortunati.

"Nessuno, a parte Luvumbo. C'è qualche acciacco, ma è la normale quotidianità. Tutti abili e arruolati, a parte Luvumbo".

Ci puoi descrivere qualche caratteristica dell'Inter?

"Ha un consolidamento di uomini costruito nel tempo. E' una squadra abilissima a costruire dal portiere, ti invoglia a cercare di prenderla, a giocare al 'gatto col topo'. Dovremo essere bravi a interpretare le situazioni. E' una squadra che costruisce a 2 a 3 a 4, imbucando il mediano, sfilando le mezzali ai posti dei terzini. Trasforma la struttura da un 3-3-4 a un 4-2-4 con facilità disarmante. Accetta costantemente la parità numerica, ed è in grado di gestire la palla e cercare la profondità con precisione. E' una gara per noi gratificante. Se vogliamo fare risultato, dovremo cercare di fare quanto sempre fatto, ma con maggiore velocità".