Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN nel post-partita di San Siro: "Un po' troppo morbidi nei gol presi e nella lettura delle giocate. In due situazioni non abbiamo avuto la determinazione del secondo tempo. All'intervallo ci siamo detti che c'era la voglia di interpretare la gara con coraggio, occorreva essere aggressivi e prendersi le giuste responsabilità. Il secondo tempo mi è piaciuto molto. Il gol di Bisseck è stato bello, è un giocatore forte sul piano fisico. L'eventuale 3-2 di Piccoli? Sarebbe stato divertente vedere se fossimo riusciti a creargli ancora problemi".

Come esce il Cagliari da questa partita?

"Nei primi 25 minuti scivolavamo in ritardo e non avevamo i tempi giusti. Ci accontentevamo solo di fare densità. Poi nella ripresa abbiamo cercato di creare problemi all'Inter, accettando anche la sua qualità. E paradossalmente si è concesso anche meno. Siamo venuti qui per provare a fare risultato. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare, dobbiamo migliorare il tempismo della lettura delle situazioni. Andiamo avanti, lo spirito e l'organizzazione mi sono piaciuti. Stiamo rimettendo in forma Coman e Zappa, abbiamo bisogno di tutti".

Piccoli sta crescendo. Quanto merito di Nicola c'è?

"Nel processo di crescita concorrono varie caratteristiche: la fiducia, l'ambiente che gli vuole bene e l'impegno personale. Non deve accontentarsi perché abbiamo da raggiungere un obiettivo importante".