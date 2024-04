Nell'ennesima marea nerazzurra prevista per domenica sera, ci sarà un nutrito baluardo rossoblu nel terzo anello blu. Secondo il quotidiano L’Unione Sarda, non saranno pochi i tifosi del Cagliari pronti a sostenere la squadra di Claudio Ranieri per la sfida contro l'Inter: al momento, si può quantificare in un migliaio di persone la presenza del tifo cagliaritano.