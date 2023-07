Prima uscita con il sorriso per la compagine di mister Raffaele Palladino. Dal ritiro di Temù, il Monza ha battuto i lombardi del Nuova Camunia per 11-0. Occhi puntati sul primo avversario dell'Inter nella stagione 2023/24 che senza particolari problemi e in scioltezza ha saputo impostare il gioco, predominando in lungo e in largo contro la formazione dilettantistica. Dopo il primo tempo conclusosi 4-0, nella ripresa la formazione di Palladino ha rifilato altri 7 sigilli agli avversari.

Al poker di Maric si sono aggiunte la doppietta di Curria e le reti di Birindelli (autore della prima rete, proprio come dodici mesi fa), Izzo, Colpani, Pessina e Machin. Palladino ha lanciato dal primo minuto con il numero 4 il neo acquisto, ed ex nerazzurro, Roberto Gagliardini che per poco non ha realizzato la prima rete con la sua nuova squadra: al 36esimo la sua conclusione di destro si è stampata contro la traversa. Prossima amichevole per il Monza sarà mercoledì 19 luglio ore 16:30 contro il Real Vicenza.

Daniele Luongo