Dove vi è scappata via la partita? "Per te era punizione quella del 2-1? In tv e anche dal campo non era punizione, questo è chiarissimo. Non è sfuggita lì la partita, l'abbiamo iniziata bene ma quell'episodio l'ha cambiata. Fallo inesistente, poi la responsabilità è mia. Dobbiamo continuare a stare in gara e non l'abbiamo fatto, è una cosa che dobbiamo migliorare".

L'ex Thiago Motta è ovviamente arrabbiato dopo il pesante 6-1 incassato dal Bologna per mano de ll'Inter. Sentimento che non può nascondere neanche davanti ai giornalisti presenti in conferenza stampa:

Cosa succede nella testa dei giocatori dopo il 2-1?

"La responsabilità è mia, è difficile subire delle situazioni contro, in un ambiente dove non è facile giocare, contro una grandissima squadra. Già eravamo nervosi per i cartellini, la punizione del secondo gol è inesistente per tutti. Da lì in poi non possiamo perdere la testa. Fortunatamente c'è un'altra partita sabato, cercheremo di fare del nostro meglio".

Ha sbagliato le due sostituzioni all'intervallo? Lei era nell'Inter della rimonta non andata a buon fine l'anno dopo il Triplete, questa squadra può lottare per il titolo?

"L'Inter ha grande qualità e lotterà fino alla fine per lo scudetto. Per quanto riguarda la prima domanda, dico che non ho voluto mandare messaggi, non mi è passato in testa di pensare alla prossima. Medel è uscito perché ha preso un giallo, Gary deve gestirsi meglio perché è un giocatore esperto".