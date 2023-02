Intervistato da DAZN, Riccardo Orsolini, match winner della sfida tra Sampdoria e Bologna, commenta quanto avvenuto quest'oggi a Marassi: "Partita per certi versi assurda, ci siamo ritrovati nel giro di 2' a poter andare sotto con due rigori secondo me dubbi, senza mettere in discussione l'arbitro. E' stata una situazione strana, potevamo gestirla bene e invece ce la siamo complicata; è anche bello vincerla così in modo sudato".