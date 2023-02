Il match winner di Bologna-Inter, Riccardo Orsolini, ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo la partita vinta 1-0 contro i nerazzurri: "Sono contento per me e per la squadra, per questa gente che nonostante il tempo ci ha sostenuto in massa. Giornata memorabile almeno per me, sono contenitssimo. Godiamoci il momento, lo aspettavamo e meritavamo tutti".

Finalmente vincenti contro una grande. A che punto siete?

"Grossa soddisfazione sia personale che collettiva, ci fa capire che ce la possiamo giocarcela con tutti. Siamo contenti e orgogliosi, è un compenso per tutti i tifosi".