Dopo diverse settimane di stop, Joaquin Sanchez è tornato a calcare il campo da gioco da subentrante nel match amichevole disputato quest'oggi contro l'Inter. E ai microfoni di Betis TV, l'ex giocatore della Fiorentina esprime la sua felicità per questo rientro: "Sono contento di tornare a giocare e avere minuti. Mi sono visto troppo bene per il tempo in cui sono rimasto fermo. È importante recuperare minuti, ritrovare me stesso e divertirmi. Mi sono ritrovato meglio di quanto pensassi". Talmente rientrato bene da siglare l'assist col contagiri per il gol di Juanmi: "Con lui mi succede la stessa cosa di quando ho iniziato con Ricardo Oliveira. Non dovevi guardare per sapere che era lì. Sapevo che se avessi messo il pallone nel modo giusto sarebbe arrivato lui. Io devo pensare a servirlo, al resto ci pensa lui".