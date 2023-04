Sconfitta casalinga nella super sfida contro il Porto per il Benfica, avversario dell'Inter martedì nell'andata dei quarti di finale di Champions League. L'analisi del classico portoghese è arrivata dal tecnico delle aquile Roger Schmidt: "È stata una partita con poche occasioni per entrambe le squadre, ma l'avversario ne ha sfruttate due. Dobbiamo accettarlo, fa parte del calcio. Non abbiamo giocato al massimo livello, con e senza palla. Siamo cresciuti molto con alcune vittorie e dovremo crescere con questa sconfitta. Di solito giochiamo molto nell'ultimo terzo del campo e oggi non ci siamo riusciti", ha detto Schmidt.