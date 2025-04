Dopo il ko all'Allianz Arena contro l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico Vincent Kompany analizza la prestazione del suo Bayern Monaco a Sky Sport e punta il mirino sul match di ritorno a San Siro.

Risultato giusto?

"Non importa, è il risultato. Abbiamo avuto le nostre opportunità, potevamo farne più di uno. Alla fine della partita abbiamo visto tanti festeggiamenti, ma va bene. Per noi è soltanto la fine del primo tempo e siamo sotto 2-1. Siamo motivati per il ritorno".

Qual è stata la chiave della partita?

"Abbiamo avuto le opportunità, per noi è sempre importante fare gol. Stasera ne abbiamo fatto solo uno, ma ripeto: è solo la fine del primo tempo. È bello giocare in casa ma anche in trasferta. E non vediamo l'ora".

Questa prestazione è sufficiente anche per il ritorno?

"Oggi è oggi, la prossima settimana sarà la prossima settimana. Vedremo. La questione è lo spirito e la convinzione, non abbiamo motivo per pensare diversamente dal fatto che possiamo farcela. La storia è questa, certi momenti accadono anche in club come il nostro. Faremo di tutto per ribaltarla".

Ti aspettavi questa Inter?

"Potevamo fare dei gol, in questo caso avremmo fatto altre discussioni. Quando il risultato non ti sorride non puoi mai essere soddisfatto, però siamo soltanto a metà. Ora torniamo a casa, ci prepariamo per la partita di Dortmund e poi per il ritorno a Milano. Non vediamo l'ora".