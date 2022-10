Pareggio finale che sarebbe potuto degenerare ieri al Camp Nou, dove l'Inter ha fatto tremare i padroni di casa del Barcellona e condannati ad un percorso in salita verso gli ottavi di finale. Risultato che il direttore sportivo dei catalani, Jordi Cruyff commenta così a fine match: "Delusione. La squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo ma in Champions League subire tre gol rende difficile il raggiungimento del proprio obiettivo. Dovevamo vincere ma è molto difficile vincere se subisci tre gol. Sappiamo che abbiamo alcuni infortunati e la squadra deve giocare in modo diverso, con l'obbligo di giocare ogni tre giorni e partite impegnative, e queste cose accadono. Ma fa parte del calcio, vinciamo e perdiamo tutti. La cosa più importante era fare l'1-0, e ce l'abbiamo fatta, ma l'1-1 al 48' ci ha un po' ucciso, non ci ha permesso di giocare con quel vantaggio, che normalmente permette all'avversario di aprirsi un po'. Il 2-1 è stato un colpo, poi abbiamo segnato noi" si legge su Mundo Deportivo.