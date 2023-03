La Fiorentina si prepara per l'impegno di sabato, quando a San Siro se la vedrà con l'Inter. Presente al Fiorentina Shop in Piazza Duomo a Firenze per incontrare i tifosi viola, Antonin Barak si è lasciato andare a due battute con i media presenti all'evento: "Siamo molto ambiziosi e spero riusciremo a fare grandi risultati - le parole raccolte da Firenzeviola.it -. In nazionale ho riposato un po' nella prima partita, dove sono entrato a fine secondo tempo. Ho recuperato un po' di energie nonostante i tanti viaggi, ora sto bene".