Niente trasferta per gli ultras in Arabia Saudita, come annunciato sui propri profili social per protesta contro quello che definiscono "l'ennesimo prodotto del calcio moderno" e denunciando l'incoerenza di un sistema che ha impedito loro di accedere a sette trasferte, compresa quella di San Siro contro l'Inter di agosto, restrizioni 'magicamente' cancellate per il torneo di Riyadh.

Ma i titoli dell'Atalanta non hanno mancato di far sentire la propria vicinanza alla squadra di Gian Piero Gasperini: in migliaia, infatti, si sono recati al centro sportivo di Zingonia per salutare il gruppo al momento della partenza verso l'aeroporto dal quale poi Nicolò Zaniolo e compagni prenderanno il volo alla volta della capitale saudita.