Si aspetta qualche trattativa negli ultimi giorni di mercato? "Da quando si è chiuso il mercato di agosto sapevo che a gennaio non sarebbe successo nulla. È abbastanza evidente dalle condizioni di tutti, non mi aspettavo nulla dal mercato invernale".

"Il rischio di prendere sotto gamba l'avversario? Non c'è mai stato il rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato, ma non abbiamo mai sottovalutato nessuno". L'ha detto Gian Piero Gasperini , allentore dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria che prevede poi il match di Coppa Italia con l'Inter di martedì sera.

Sampdoria e Inter nel giro di quattro giorni. Pensa a un mini turnover?

"No (ride, ndr). Col calcio che c'è oggi... le cinque sostituzioni sono tante".

Come sta Zapata?

"È recuperabile. Verrà convocato, ha recuperato anche Muriel".

Le voci su un suo possibile futuro alla Juve?

"Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po' dura (ride, ndr)".