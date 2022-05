Il giovane centrocampista albanese classe 2002 Kristjan Asllani , autore del secondo gol empolese a San Siro, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-2 con l'Inter: "È un peccato aver subito la rimonta, ma complessivamente abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima. L'abbiamo impostata come sempre partendo dal basso e giocando con precisione, purtroppo alla fine è andata così".

Stai giocando da veterano e con personalità in mezzo al campo. In che posizione ti trovi meglio?

"Sono un play davanti alla difesa, ma posso fare diversi ruoli: dal trequartista alla mezzala. Andreazzoli mi ha aiutato tantissimo quest’anno e spero di incontrare tanti allenatori come lui in carriera".

Poi il siparietto con Andreazzoli, che assicura il suo giocatore davanti alle telecamere: "Continua così, che la tua strada è tracciata".