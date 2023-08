A una settimana dall'esordio in campionato contro l'Inter, il Monza esce clamorosamente dalla Coppa Italia ai 32esimi di finale contro un'ottima Reggiana. Ai brianzoli non basta il gol realizzato nel primo tempo dall'ex nerazzurro D'Ambrosio: nella ripresa arriva prima il pareggio firmato da Nardi, poi il definitivo sorpasso degli emiliani con Cigarini. Ai sedicesimi di finale la Reggiana affronterà il Genoa, mentre i brianzoli dovranno rivedere qualcosa in vista della sfida contro i nerazzurri di sabato sera.