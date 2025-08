Il commento di Gaia Lucariello sotto il post Instagram in cui viene elogiato il ciclo Inzaghi sulla panchina dell'Inter come origine delle manovre di calciomercato condotte dalla dirigenza nerazzurra in quest'estate.

Non è passato inosservato il gesto di lady Inzaghi. "Tipo ieri notte stavo pensando una cosa prima di addormentarmi… Ridendo e scherzando l’Inter arriverà quasi ad offrire i famosi 50 milioni per Lookman. Avete letto bene si? 50 MILIONI E DICO CINQUANTA MILIONI DOPO COMUNQUE AVERNE USCITI PARECCHI - si legge nel post -. Non si vedeva una spesa e un acquisto di questo spessore dal primo Lukaku del Manchester. Quindi fermatevi e pensate a quanto siamo ricchi. Scherzi a parte questi acquisti stanno arrivando grazie alla, FAMOSA COPPA PERCORSO, tanto denigrata dagli stessi interisti, ma tanto utile, come vedete, a prescindere da chi verrà, l’Inter può spendere (finalmente) grazie a chi, per 4 anni, oltre ai trofei è arrivato in fondo a tutto più volte… NEVER FORGOT".

La moglie dell'ex tecnico dell'Inter ha lasciato un cuore nei commenti e ha condiviso l'intero post nelle sue storie.