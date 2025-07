Il sogno dell'Italia Femminile all'Europeo termina in semifinale, con una sconfitta bruciante contro l'Inghilterra. A sbloccare la gara di Ginevra è Bonansea, che intorno alla mezzora di gioco scarica sotto la traversa il potente mancino dell'1-0 che batte Hampton e porta avanti le azzurre. In pieno recupero, però, Agyemang spedisce in rete il vincente diagonale del pareggio e prolunga la gara ai supplementari.

Ed è proprio nel finale dell'extratime che arriva il rigore dubbio trasformato di tap-in da Kelly dopo la parata di Giuliani e che vale il definitivo 2-1 dei Tre Leoni. Le azzurre salutano con amarezza l'Europeo dopo una cavalcata che rimarrà comunque nella storia.