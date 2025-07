Perché tutti, compresa l'Inter, vogliono Giovanni Leoni? A rispondere alla domanda ci pensa Enrico Delprato, difensore e capitano del Parma intervenuto su Sky Sport direttamente dal ritiro gialloblu in Austria: "Le prestazioni che ha fatto l'anno scorso sono sotto gli occhi di tutti - esordisce il centrale degli emiliani -. Noi lo vediamo ogni giorno, lo conosciamo profondamente e la cosa che colpisce è che in ogni allenamento lavora sempre al massimo".

"Lui deve continuare ad avere questa tranquillità e spensieratezza nonostante sia giovanissimo, ma ha doti importanti - aggiunge Del Prato -. Siamo contenti di averlo come compagno, qui si trova bene ed è un valore aggiunto. La cosa che mi stupoisce è che non si perde in chiacchiere, è focalizzato sul lavoro quotidiano e sul migliorarsi".