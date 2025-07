Il futuro di Alexis Sanchez resta da decifrare. L'ex attaccante dell'Inter è in bilico tra permanenza all'Udinese e addio, come confermato tra le righe da Franco Collavino nell'intervista rilasciata al Messaggero Veneto: "Mi limito a dire che a breve ci dovrà essere un chiarimento tra le parti per il bene di tutti" , il breve commento del direttore generale del club friulano sulla situazione del cileno.