Considerato ai tempi del vivaio dell'Inter uno dei talenti più promettenti, al momento del salto da professionista il centrocampista nigeriano Nwankwo Obiora non ha saputo mantenere le attese, barcamenandosi tra diverse esperienze in giro per l'Europa. Adesso, il 34enne ex Parma e Cluj ha deciso di tornare a vestire la maglia del Boavista, club dove ha già militato dal 2018 al 2020. "Sono felice di tornare al calcio portoghese in un club così storico", ha affermato Obiora.