Ospite nella trasmissione '#Nonsolomercato' in onda su Rai 2, l'esperto dirigente Pierpaolo Marino si è soffermato ad analizzare il mercato delle squadre di Serie A concentrandosi anche sulle mosse dell'Inter per l'attacco: "Il dubbio può essere questo sì - esordisce Marino -. L'Inter ha già detto che Pio Esposito è confermato e per me fa benissimo. Andare a prendere Lookman, per il quale l'Atalanta giustamente chiede 50 milioni, lo aggiungerebbe a un parco attaccanti che è importante con Lautaro, Thuram e Taremi".

E proprio l'eventuale arrivo del nigeriano lascia qualche dubbio a Marino: "Non credo che l'Atalanta lo ceda a meno di 50 milioni, quindi penso che qualcuno possa uscire. Siamo sicuri che se arriva Lookman non possa partire Thuram? Thuram a livello economico vale come e più di Lookman e attrae molti club. Mi chiedo con quel parco attaccanti perché andare a prendere Lookman, il mio dubbio è questo. Tridente? Assolutamente sì".