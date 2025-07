Pesante sconfitta per l'Italia Femminile che vede sfumare l'accesso in finale a pochi minuti alla fine dei tempi regolamentari. Dopo la sconfitta ai supplementari per 2-1 contro l'Inghilterra ne parla così il ct azzurro Andrea Soncin:

"Siamo sicuramente orgogliose di quello che è stato fatto - ha esordito -. Uscire così fa sicuramente male, ma questa partita ci deve dare convinzione per il futuro. Non ci sono parole per quello che è stato il percorso: meritavamo un finale differente. Dispiace, ma siamo orgogliose".

"Giocarsi una partita fino al 120', dove tutti ci davano per spacciati, ci deve rendere orgogliosi - ha aggiunto -. Possiamo ancora crescere, ma siamo stati grandissime. Abbiamo sentito tutto l'affetto sia stasera che durante i giorni passati, dove ci sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza. Peccato per quello che abbiamo espresso: ce lo saremmo meritato".