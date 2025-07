La giornata di oggi non ha portato nessuna novità nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Nelle ultime 24 ore la situazione non si è sbloccata e le due società rimangono al momento ferme sulle proprie posizioni: il club di Viale Liberazione sull'offerta da 40 milioni di euro, la Dea sulla richiesta di 50 milioni.

"Anche nei contatti indiretti che ci sono stati in questi due giorni di inizio settimana, la sensazione è che per ora si sia davanti ad un muro contro muro", riferisce l'emittente satellitare. In attesa di nuovi aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime ore.