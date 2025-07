È sempre più nebuloso il futuro di Granit Xhaka. Accostato negli ultimi mesi a diversi top club della Serie A come Inter, Milan e Juventus, il centrocampista svizzero sembrava diretto in Premier League, al Sunderland. Non è dello stesso avviso, però, il tecnico del Bayer Leverkusen Erik Ten Hag, che ha risposto all'agente del calciatore José Noguera:

"L’agente di Xhaka può dire quello che vuole, ma il club ha già lasciato andare tre giocatori importanti. Non ne lasceremo partire altri. Granit è un leader e ha ancora tre anni di contratto qui", ha concluso.