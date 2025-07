Dario Canovi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando di questa campagna acquisti estivi: “Non c’è dubbio che sia il Napoli la regina del mercato, stanno facendo un mercato dispendioso ed intelligente. Anche l’Inter sta facendo bene sul mercato, ma per il resto siamo il finto campionato d’Europa, siamo alla frutta perché ricicliamo calciatori dalla Turchia. Una volta noi attraevamo i calciatori migliori che oggi preferiscono andare in Turchia anziché venire in Italia. Corsa scudetto? Se l’Inter prende Ademola Lookman sarebbe un’avversaria seria del Napoli, ma gli azzurri hanno una rosa più competitiva".