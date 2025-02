Dopo averlo accolto in ritiro sabato sera con un abbraccio fraterno, Piotr Zielinski ha dato il benvenuto all'Inter anche sui social a Nicola Zalewski, che a dire il vero ha già mostrato il suo biglietto da visita ai nuovi tifosi ieri sera, a San Siro, con l'assist per il gol del pari decisivo nel derby di Stefan de Vrij. Nelle storie Instagram dell'ex Napoli si vede una foto che ritrae l'ultimo arrivato nella sala trofei accompagnato dalle emoticon nerazzurre.