Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti esalta l'esordio stagionale in Serie A dell'Inter: "BUONA LA PRIMA!!!! Sarò sempre al tuo fianco…io di te non mi stanco…sei la cosa più bella che c’è BUON CAMPIONATO A TUTTI!!!!". Parole d'amore pubblicate su Instagram, con annessa foto di famiglia, dopo il successo per 2-0 contro il Monza. D'altronde è l'alba dell'ennesimo nuovo inizio anche per lui.