Piotr Zielinski e Carlos Augusto uno contro l'altro per una simpatica challenge dove vengono messe alla prova le loro conoscenze legate all'Inter e non solo. È la Champions Challenge lanciata da Inter Media House, il cui primo episodio vede protagonisti il difensore brasiliano e il centrocampista polacco, che dopo l'esame di cultura (con Zielinski che però fa un piccolo inciampo sbagliando per due volte il mese di nascita dell'Inter, ndr) si cimentano in un gioco particolare. Chi vincerà? Scopritelo nel video a fondo pagina.

Giochi e quiz per una sfida tutta Nerazzurra

Non perderti Carlos e Zieliński nel primo episodio di Champions Challenge #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 9, 2024