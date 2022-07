Attraverso una diretta Instagram, infatti, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno presentato il nuovo sito nerazzurro ai fan, tra ricordi e sorrisi: dalla scoperta dell'area shopping fino ai video dei momenti più importanti delle stagioni insieme (come la vittoria sulla Lazio ed il 3-0 nel derby, ma anche l'avventura tedesca in Europa League e la trasferta di Champions contro lo Slavia Praga). Il Toro e Big Rom si sono divertiti e hanno scherzato per qualche minuto fianco a fianco, in attesa di poterlo fare presto anche in campo.