È arrivato anche il sempre atteso video di presentazione prodotto da Inter Media House per Nicola Zalewski, ultimo acquisto dell'Inter di Simone Inzaghi che ha bagnato il suo debutto in nerazzurro con un assist per il gol del definitivo 1-1 di Stefan de Vrij. Giocando sul fatto di aver completato nello spazio di poche ore il suo passaggio dalla Roma, Zalewski viene presentato in versione 'hacker', impegnato in una corsa contro il tempo per entrare nel nuovo sistema di gioco.

Contro il tempo per entrare nel sistema

S02 E05: THE ULTIMATE CODE ‍

Decolliamo alla massima velocità! Pronti? ✈️@qatarairways#ForzaInter #WelcomeNicola pic.twitter.com/L7Tv8yoWdL — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 5, 2025