"Per prima cosa voglio ringraziare Dio e la mia famiglia, anche i miei amici e le persone che sono sempre state con me nei momenti belli e in quelli meno, a tutti coloro che si sono fidati di me" il primo commento post-festeggiamenti di Arturo Vidal che ieri all'Olimpico ha sollevato il terzo trofeo da nerazzurro. "Grazie mille, c'è ancora molto ancora e continueremo a sognare in grande" conclude il cileno nel post social attraverso il quale festeggia il suo ventitreesimo titolo, fomentando i tifosi con una carica che vale anche per i compagni di squadra per questo finale di stagione.