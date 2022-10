C'è una nota lieta nel match che ieri l'Inter ha perso per 2-1 in casa contro la Roma: l'esordio in Serie A per Valentin Carboni, trequartista argentino classe 2005 che nel finale ha preso il posto di Federico Dimarco. Sui social lo ha celebrato il fratello Franco, anche lui di proprietà dell'Inter ma in prestito al Cagliari: "Niente da dire... ti amo", le parole del calciatore