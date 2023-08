Fresco di trasferimento all'Inter, l'attaccante classe 2007 ex Real Madrid, Hugo Humanes Gomez, ha postato su Instagram un video in cui racconta il suo primo impatto con il mondo nerazzurro e con la città di Milano. Immagini che tradiscono entusiasmo enorme per il giovanissimo centravanti, che lui stesso commenta con un "Forza Inter".