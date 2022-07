La stessa impressione l'avranno avuta anche i tifosi nerazzurri che ieri sera hanno assistito a Inter-Monaco. Sul cross di Dimarco nel primo tempo, solo la traversa ha impedito a Lautaro in zampata di accorciare subito il punteggio, in quel momento sul doppio vantaggio per i francesi. Per fortuna ci hanno pensato poi Gagliardini e Asllani ad agganciare il 2-2. Ma come ironizza anche l'account ufficiale dell'Inter su Twitter, è probabile che la traversa colpita dal Toro stia ancora tremando...