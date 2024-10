La notizia del ritiro di Rafael Nadal sta facendo ovviamente il giro del mondo, non solo del tennis. Generando milioni di commenti sui social, compreso quello dell'Inter, che ha voluto dedicare un messaggio al leggendario atleta di Maiorca, il secondo tennista più vincente della storia a livello di slam dopo Novak Djokovic: "Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni", si legge sul profilo X del club milanese. In allegato l'emoticon di un caprone (goat) e la foto d'annata dove Nadal è ritratto con gli argentini Zanetti, Cambiasso, Crespo e Solari.

Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni @RafaelNadal pic.twitter.com/rm8UnadBNM — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 10, 2024