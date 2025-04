In campo al posto di Lautaro Martinez dal minuto 81', nel momento della gara più delicato per l'Inter contro un Bayern Monaco alla ricerca del 3-2, Mehdi Taremi al triplice fischio ha potuto festeggiare il suo rientro in campo dopo l'infortunio con la qualificazione alla semifinale di Champions League: "Che grande notte, ragazzi. Andiamo", ha scritto l'iraniano sul suo profilo Instagram.