Primo post social a tinte diverse dal nerazzurro quello pubblicato ieri dall'ex presidente dell'Inter Steven Zhang, in trasferta di piacere a Yangshuo, una contea nel Sud della Cina rinomata per il suggestivo paesaggio. Per la prima volta dopo l'addio alla sua Beneamata il delfino di Suning ha pubblicato una carrellata di foto che lo ritraggono lontano dal mondo del Biscione, ma se Maometto non va alla montagna è la montagna che va da Maometto. E a distanza di quattro mesi dal passaggio dell'Inter da Suning a Oaktree con conseguente passaggio di testimone da Steven a Beppe Marotta, l'ex numero uno del club meneghino non è stato dimenticato dai 'suoi ragazzi'.

Sotto la gallery di foto pubblicata dal giovane imprenditore cinese difatti sono comparse dimostrazioni d'affetto provenienti dall'ormai lontana Milano. "Different" scrive Marcus Thuram, notoriamente noto per il legame con l'ex presidente che ha prontamente replicato con tanto di "sto cercando di essere te". All'attaccante francese fa eco Hakan Calhanoglu che condisce di cuori il post social di Steven, che ricambia. Insomma, l'Inter va avanti anche senza Steven Zhang, e lo fa anche a gonfie vele, ma senza dimenticarsi del suo ex numero uno.