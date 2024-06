Prosegue la preparazione della Nazionale argentina verso la Copa America in terra statunitense, dove sarà chiamata a difendere il titolo vinto sul campo degli acerrimi rivali del Brasile nel 2021. Scalda i motori anche Lautaro Martinez: "Allenamento a Washington. Pronti per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Copa América", ha scritto il Toro su Instagram, che nella notte italiana scenderà in campo per sfidare il Guatemala.