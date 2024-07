Yann Sommer is back. Il post social dell'Inter evidenzia il ritorno del portiere elvetico che da ieri è al lavoro ad Appiano. Uscite alte, uscite basse, tiri dalla distanza: insomma, il portiere elvetico si sta già disimpegnando con un'ottima sicurezza strutturale in vista dell'esordio in campionato previsto per il prossimo 17 agosto al Ferraris di Genova contro il Genoa.