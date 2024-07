Dopo l'addio al sogno Europeo, addio pronunciato con la debacle incassata contro l'Inghilterra ai rigori, Yann Sommer saluta la competizione, un'avventura - a suo dire - piena di energia che regala all'interista tanto orgoglio e soddisfazione come ammette lo stesso portiere nel post pubblicato su Instagram, dove commenta per la prima volta la sconfitta.

"Una campagna, Euro 2024, energica e movimentata, volge al termine. Profondamente deluso per la sconfitta dei quarti di finale di ieri, ma molto orgoglioso di far parte della Svizzera e di ciò che abbiamo raggiunto insieme in questo percorso - si legge -. Vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine alla squadra, allo staff e a tutti i sostenitori presenti e tornati a casa".