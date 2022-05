Va sotto di due gol, sembra perdersi tra gli errori che lei stessa tesse per poi tornare in gioco e vincere. Contro l'Empoli, l'Inter è un ottovolante di emozioni che si surriscaldano al succedersi delle reti degli uomini di Inzaghi che a fine match contano un poker calato ai danni di un'ottima Empoli tra le mura nemiche della casa dei campioni d'Italia. Come Dimarco, anche Skriniar affida il suo commento finale ad una dei più sinceri aggettivi accostabili alla Beneamata: "Pazza Inter" si legge nel post Instagram pubblicato dal difensore slovacco.