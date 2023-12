Siparietto simpaticissimo quello tra Thuram e Pavard nel post-partita di Inter-Udinese, poco dopo la canonica ola di squadra sotto la Curva Nord alla quale ha partecipato anche il difensore francese, ancora out per infortunio. Mentre l'ex Bayern applaudiva ancora ammaliato dai suoi tifosi, il connazionale si dilettava a gattonare verso di lui con l'intento di 'sgambettarlo' di soppiatto per farlo cadere. Una scenetta che ha fatto sorridere in molti, soprattutto perché Benji l'interista, subito dopo essersi rialzato non ha perso occasione di inseguire il compagno, sintomo di come stia procedendo bene la riabilitazione e come il ritorno in campo sia ormai vicino.

A sorridere è anche una conoscenza del Tikus, ovvero la fidanzata Kimberley che dopo aver visto l'ennesima burlonata del compagno ha avvisato il gruppo Inter: "È solo al 20% delle sue stupidaggini, buona fortuna!".