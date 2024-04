L'Inter si avvicina a grandi passi alla conquista della seconda stella. Alexis Sanchez tiene elevato il tasso di concentrazione, certificando la qualità degli allenamenti nello scatto postato su Instagram un paio di ore fa, in cui esprime i segni di combattimento dopo una partitella in famiglia: "Sempre concentrato sulla vittoria", il messaggio lanciato dall'attaccante cileno, che vuole dimostrare a tutti la propria grinta in compagnia dei compagni di squadra.