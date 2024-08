Lautaro Martinez e Valentin Carboni rappresenteranno l'Argentina nelle prossime due gare del girone di qualificazione al prossimo Mondiale 2026, quello in cui l'Albiceleste si presenterà da campione in carica. Il ct Lionel Scaloni, infatti, li ha inseriti nella lista dei convocati per le sfide con Cile e Colombia, in programma nella prima sosta di settembre. Una notizia accolta più o meno allo stesso modo da entrambi i giocatori, che su Instagram hanno mostrato la loro felicità per la chiamata tramite emoticon.