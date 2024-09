Ospite speciale del GP d'Italia all'autodromo di Monza, Federico Dimarco ha ricevuto un battesimo memorabile. L'esterno dell'Inter, per la prima volta al Gran Premio di Monza ha assistito al tripudio rosso che Charles Leclerc ha 'provocato' riportando sul primo posto del podio la Ferrari. Esordio da brividi per il centrocampista italiano che su Instagram esprime tutta l'emozione per la sua "prima volta a Monza. Un’esperienza pazzesca - si legge -. Grazie EA Sports, EA Sports Italia, EA Sports F1 per avermi portato con voi e a Visa cash RB Aston Martin F1 e Mclaren per l’ospitalità".