L'Inter pareggia in rimonta in casa nello scontro diretto contro la Roma. Un 1-1 che di fatto fa più comodo ai nerazzurri nella corsa alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. E' di questo avviso il giocatore nerazzurro Matteo Politano, come scrive sul proprio profilo Instagram. "Un pareggio in rimonta che ci avvicina all’obiettivo".

VIDEO - INTER-ROMA, PERISIC ESALTA TRAMONTANA