"75.000 baci per finire in bellezza". Comincia con queste parole il messaggio che Benjamin Pavard lancia su Instagram mentre bacia la coppa scudetto alzata ieri dall'Inter sotto il cielo di San Siro: "Felicissimo per questo scudetto, per questa festa con voi a San Siro, per questa seconda stella cucita per sempre sulla nostra maglia", aggiunge poi il francese nel suo toccante post social.