Henrikh Mkhitaryan è tra i giocatori che hanno partecipato alla 'Partita per la Pace', andata in scena lunedì allo Stadio Olimpico di Roma, su iniziativa promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. E proprio nella visita in Vaticano, il centrocampista ha regalato al pontefice una maglia dell'Inter, con tanto di messaggio poi svelato su Instagram: "Sua Santità Papa Francesco, è un onore per me e per la nazione armena contribuire ai suoi sforzi globali per promuovere la pace nel mio paese e nel mondo".