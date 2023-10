Oggi, otto anni esatti fa, Lautaro Martinez faceva il suo esordio assoluto in Primera Division con la maglia del Racing Avellaneda, squadra trampolino di lancio che l'ha fatto conoscere al mondo permettendogli di fare il grande salto in Europa all'Inter.

Una ricorrenza che l'Academia non poteva non celebrare sui suoi profili social: "Otto anni fa Lautaro Martínez debuttava nella Primera. Oggi uno dei nostri è in cima al mondo. Congratulazioni, Toro!", il messaggio del suo ex club che l'argentino ha ripostato tra le sue Instagram Stories.